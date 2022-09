Fa setanta anys que Júpiter no estava tan a prop de la Terra

En el programa d'avui parlàrem d'astronomia. S'apropa un d'aquells fenòmens màgics en el cel, de fet, feia setanta anys que no passava. Júpiter estarà en el seu punt més proper a la terra, parlarem amb l'astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona, Antonio Bernal.



- Feia setanta anys que no teníem Júpiter tan a prop.



Exacte i passa molt poques vegades. En el segle 20,21 i 22 és la vegada que està tan a prop, excepte en dues excepcions, en el segle XX i en el segle 22, és molt estrany que estigui tan a prop.



-Cada quant temps passa?

Aquest a prop és entre cometes perquè Júpiter i la terra juguen a un joc d'allunyar-se i apropar-se hi ha de veure amb què la terra va donant voltes al voltant del sol els 365 dies de l'any, llavors i en alguns moments que està més a prop de júpiter, ja que coincideixen per al mateix costat del sol. Aquest fenomen es produeix exactament cada tretze mesos perquè cada any que la terra aconsegueix donar la volta al sol, Júpiter aconsegueix apropar-se una miqueta més. Com les òrbites són el·líptiques, aquests apropaments no són sempre iguals, algunes vegades són més propers i d'altres no. El que està passant en aquest moment és que hi ha un apropament que no es produïa des de l'any 63 que va ser pràcticament igual que ara i abans d'aquest any també es va apropar l'any 51 i 59.



- Què veurem de Júpiter i quins instruments necessitem per poder-lo observar?



En estar més a prop es veurà molt més gran. El dia 26 quan es produirà aquest apropament, Júpiter estarà a 595,2 milions de quilòmetres de la terra. Amb uns prismàtics ja es podrà veure un espectacle.