Com ens afecta psicològicament un cúmul de fets negatius continuats?

Tot va començar amb l'inici de la pandèmia fa dos anys quan es va decretar l'estat d'alarma i el confinament. El cop psicològic començava aquí i s'ha anat estenent. A part de l'esgotament pandèmic, el bombardeig de notícies constants, el volcà de la palma i ara la guerra a Ucraïna. Parlarem de com ens pot afectar aquest bombardeig constant de males notícies amb la psicòloga i professora de la UdG, Alba Alfageme



- Com es pot pair?



La veritat és que estem davant d'una situació que mai haguéssim imaginat que passés el nostre món i d'alguna manera tot això està trencant totes aquelles certeses i sensacions de seguretat de com eren les nostres vides i que podíem esperar en un futur. De cop i volta tot allò què imaginàvem que viuríem es fon i això genera molta sensació d'inseguretat perquè a més a més estem vivint una situació d'una amenaça bèl·lica després d'haver viscut una amenaça directa per la nostra salut amb la pandèmia i, d'altra banda, amb una falta de sensació de control perquè, al cap i a la fi, res depèn de tu, ni la teva pròpia vida. És evident que aquests dos mecanismes que són essencials per al nostre dia a dia, el control i la seguretat, estan absolutament tocats per aquesta situació que estem vivint.



- Amb la pandèmia podíem prendre certes mesures per tenir un cert control, però amb la guerra i el volcà són coses que no controles.



És un moment molt important per ser conscients que és bastant probable que en aquests moments tinguem una sensació d'angoixa molt vinculada a la por. És normal que tinguem aquesta sensació a causa de totes aquestes notícies que ens donen a entendre que el nostre món està amenaçat, llavors, és normal que d'alguna forma el nostre organisme respongui. En aquestes situacions és molt crucial dir-li al nostre organisme que es relaxi perquè si no arribarem a un estat disfuncional. Com ho podem fer? Informant-nos, però no exposar-nos a les notícies, és important desconnectar i carregar-nos d'endorfines.