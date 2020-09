Qui són els pandemials?

Una situació de pandèmia mundial com la que estem vivint ha capgirat la manera tradicional de funcionar, de viure i relacionar-nos , sobre tot de la gent jove. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem parlat del paper dels joves durant la pandemia amb la sociòloga especialitzada en polítiques socials i Sònia Díaz. Malgrat admetre que és un terme més inventat per periodistes que no pas científic, Sònia Diaz d’acord en acceptar la paraula pandemial com a adjectiu per a les persones que avui en dia estan patint tot aquests canvis.

La paraula ‘pandemial’ serà l’excusa per estudiar com afecta la pandèmia a la població. Sens dubte, els més tocats seran els d’entre 18 i 27 anys.

Els qui també s’estan mobilitzant molt amb la pandèmia són els avis. I és que en aquest país els avis compleixen moltes funcions: ajuden els fills a emancipar-se, ajuden a la criança, acullen els fills si se separen, els acullen a casa...

De moment no és possible cap altre model. Tenim una criança molt familiar i ara el covid està evidenciant més aquesta xarxa .Segons la socióloga: “Aquests últims anys, però, els avis són molt més joves que abans i s’organitzen de manera molt diferent: són autònoms, esperen la jubilació amb ganes i positivisme, i, tot i haver decidit quan tenir fills, ara no volen haver d’acceptar a la força quan els seus fills tenen els néts.Volen sentir-se avis sense pressions. Un model molt diferent dels avis-esclaus, que estan entre l’espasa i la paret i no tenen opció de triar”.