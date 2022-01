Què fem amb la nuclear a Catalunya?

Entra en joc l'energia nuclear i un debat important a Europa sobre si aquesta energia és verda o no. Països com Espanya Àustria i Dinamarca diuen que no i la resta diu que sí com és França un dels majors productors d'aquesta energia. Parlarem amb el professor de la universitat de Girona i investigador del grup de recerca Grafema,Lino Montoro.



- L'energia nuclear és una energia verda?



Hi ha diferents punts de vista a la comissió europea, si ho veiem des del punt de vista d'emissions CO2, lògicament si ho comparem amb altres classes d'energia, produeix molt poques emissions i ara és un dels grans problemes actuals de l'escalfament global, en aquest cas sí que es podria considerar verda, però també hem de pensar l'impacte que tindríem el funcionament d'una central en el seu dia a dia.



- Una central nuclear també provoca residus radioactius.



Si pensem en els residus que es produeixen al llarg d'un any o any i mig en una central nuclear, hi ha una certa quantitat de tones, crec que són unes 1800 tones de residus d'alt risc que requereixen un magatzematge que en algunes ocasions ens veiem obligats a exportar-ho a altres països perquè no tenim aquí la capacitat per poder fer-ho.



Una fibra nuclear també necessita grans quantitats d'aigua per funcionar i refrigerar-se, és un procés que també té un gran impacte en el medi ambient.

- Un altre dels avantatges de l'energia nuclear és poder aprofitar aquesta calor que genera per poder fabricar hidrogen?



Ara mateix és una tendència i la veritat que com a científic investigador ho valoro moltíssim perquè és un tema molt motivador, es podria dir que és una central de vapor que necessita una gran quantitat d'energia. Sí amb aquesta energia es pot produir de forma paral·lela l'hidrogen, seria magnífic, però no és tan senzill perquè malauradament aquesta energia encara no està el nivell de poder-ho fer.