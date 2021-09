Presentada la 53 edició de la Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona

Ahir es va presentar la 53a edició de la Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona que començarà el dia 20 d'octubre. En el programa d'avui parlarem amb el director artístic del festival, Joan Anton Cararach.



-Quin cartell de luxe.



Cada any el festival de jazz té la sort de treballar amb els músics de jazz. És una música què és perenne i això facilita poder tenir a grans músics.



-Un dels participants és La Locomotora Negra que ja havia anunciat la seva retirada dels escenaris.



Es retiren del tot, però en teoria el concert de l'any passat dins del festival va ser el seu concert de comiat, però donat el que va passar el mes de gener amb el canvi de dates i d'horaris amb el confinament comarcal i municipal, vam deixar molta gent fora i vam decidir que no era manera d'acomiadar La Locomotora Negra en el Festival de jazz de Barcelona i aquell mateix dia vam dir que faríem una altra com déu mana.



-Que trobarem en aquesta edició del festival?



Tindrem moltes coses i podria estar molta estona parlant, així que recomano a la gent que passi per la nostra pàgina web www.jazz.barcelona i allà hi trobarà de tot.Inaugurem amb la Maria del Mar Bonet al capdavant de la BigBandVegas, és una cantautora molt important en el món de la cançó, però aquesta incursió en el jazz farà que sigui un concert molt especial.Tenim el concert de la Maria Esnaider Orquestra que sense cap dubte és una de les millors orquestres del món.Després tenim també tota la programació de les petites sales.



-Comença el 20 d'octubre i finalitza el 10 de març, la situació pot canviar amb la pandèmia, com teniu previst actuar?



El que hem après en tot aquest temps de pandèmia, és que no passa res per improvisar. L'any passat vam canviar dates, horaris o vam afegir concerts el festival de l'any passat que va finalitzar el juliol. Estem disposats a qualsevol possibilitat d'improvisació. Aquest any excepcionalment finalitzem el festival al mes de març.