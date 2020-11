Es pot repetir la mateixa situació de la primera ona de Covid-19 en les residències?

La portaveu de la Coordinadora Residències 5+1, M. José Carcelén, ha alertat avui des de Migdia Cope Catalunya i Andorra que: “No s’ha après res de la primera onada de la pandèmia i que, si no es prenen mesures urgents, es tornarà a repetir la mateixa situació a les residències de gent gran” . Maria José ha dit : “Com a societat no ens ho podem permetre”. Carcelén ha comparegut a la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran que s’està fent al Parlament de Catalunya. Carcelén demana de forma urgent que es facin tests setmanals als treballadors de les residències perquè, assegura, “són la porta d’entrada del virus” en aquests equipaments. També reclama que cal aïllar els casos positius fora de les residències “en espais medicalitzats o hotels”, i que es doni atenció sanitària als malalts. “Ara això no s’està fent”, assegura, “i sense això no pararem ni la segona onada “. Carcelén diu de forma taxativa que :“Se’ls va deixar morir en condicions indignes”. Durant la seva intervenció a la comissió parlamentària, Carcelén ha estat molt dura amb el tracte que ha rebut la gent gran de les residències. Recorda que durant setmanes molts dels contagiats no van tenir accés al sistema sanitari, ni van ser derivats als hospitals ni se’ls va atendre als centres, tal com han denunciat a la fiscalia. “Se’ls va deixar morir en condicions indignes, impròpies d’un estat del primer món. Van ser discriminats, se’ls va considerar absolutament prescindibles”, ha sentenciat. La portaveu de la Coordinadora Residències 5 +1, a més, lamenta que “ningú no ha demanat perdó”, ni tampoc s’han assumit responsabilitats. Carcelén també ha denunciat l’aïllament de les persones grans a les residències, “tancades a l’habitació en un espai reduït i sense cap contacte amb els familiars”. “No se’ls ha tractat com a éssers humans sinó com a mobles vells”, lamenta.