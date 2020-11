A partir de demà ja pots tornar al teu centre d'estètica

La Generalitat de Catalunya comença a obrir la mà davant l'estabilització i certa tendència a la baixa de la incidència del coronavirus en la comunitat autònoma. No obstant això, ho fa amb molta precaució i, en les pròximes hores, oficialitzarà una relaxació de les restriccions imposades per a frenar l'avanç del virus, però només aquelles que afecten els centres d'estètica, que obriran amb cita prèvia i donant servei d'un en un. Per tant, bars i restaurants, així com equipaments culturals, continuaran tancats, almenys altres deu dies (fins a el 23 de novembre), segons proposa el Procicat. A partir de llavors, començarà una sort de desescalada.Avui en Migdia Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb la presidenta del Gremi Artesà d'Estètica de Catalunya, Rosa Perdices .El Govern, amb posterioritat a aquest cerrojazo i després que el Govern decretés el segon estat d'alarma, va comunicar altres restriccions més dures, com el toc de queda (25 d'octubre), el tancament perimetral dels municipis en cap de setmana, la clausura de centres comercials, les restriccions d'aforament en activitats de culte, la suspensió de l'esport, i la teleenseñanza, entre altres. També va imposar a els centres d'estètica que baixessin la persiana, però va permetre l'obertura de les perruqueries. Això va ser a partir del 29 d'octubre. En el cas de els centres d'estètica i cosmètica (hi ha uns 8.000 a Catalunya dels quals viuen unes 10.000 famílies), el sector va sortir al carrer per a protestar pel cessament d'activitat imposat per la Generalitat. Entre els seus arguments destaquen els pocs contagis que s'han registrat en aquests negocis, i exigien un tracte similar al de les perruqueries. Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.