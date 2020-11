La OMS afirma que la població podria començar a vacunar-se als inicis del 2021

Avui volem parlar amb el doctor Ignacio López Goñi sobre la notícia que diu que Espanya ha aprovat el primer assaig clínic en fase 3 per una vacuna contra el Coronavirus: "Yo sobre las vacunas soy un optimista moderado. Es verdad que hay más de 200 candidatos de vacunas contra la Covid19. Se ha ido muy rápido, y a la gente le sorprende, pero también hay que tener en cuenta que jamás se había invertido tanto dinero en desarrollo de vacunas contra un patógeno como ahora. Y jamás había habido tan alto nivel de colaboración entre universidades, centros médicos, etc... Se está haciendo un esfuerzo titánico para conseguir no una, sino muchas vacunas y cuanto antes. Todo esto es una buena noticia. Pero aunque queramos correr mucho, desarrollar vacunas lleva su tiempo". Segons la OMS els grups de risc es podrien vacunar a principis del 2021: "Eso es demasiado optimista. Es verdad que algunas de estas vacunas, las más avanzadas, ya se están fabricando. La fabricación de vacunas se ha hecho antes de conseguir resultados. Es una apuesta arriesgada. Eso puedo hacer que los primeros lotes ya puedan estar en el mercado a principios del 2021. Pero todo esto necesita una logística complicada. Hay que decidir a quíen se vacuna, cuándo y cómo. Por eso prefiero ser prudente" La Xina ha començat a vacunar contra la Covi19 sense tenir homologacía: "Claro, China hace lo que le dé la gana. Es un país en que si asomas la cabeza te la cortan, así que pueden vacunar a quien quieran. Ellos dicen que de manera voluntaria, pero vete a saber. Y tambien hay que tener en cuenta que la OMS no se va a enfrentar a grandes países inversores de la OMS".