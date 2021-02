Més de 200 denuncies contra portals inmobiliaris per contractes de lloguer il.legals

Avui a Migdia a Cope Catalunya i Andorra, parlem de contractes il.legals. El Sindicat Llogateres de Catalunya ha interposat més de 200 denúncies a immobiliàries i portals de tota la comunitat autònoma per incomplir la Llei 11/2020 que regula els preus de l'habitatge de lloguer en 61 municipis catalans declarats com a "àrees amb mercat d'habitatge tibant". Segons ha informat el sindicat aquest dimarts, les denúncies s'han realitzat gràcies a la campanya #AnuncisFraudulents. Amb ella han pogut detectar anuncis de pisos en lloguer per sobre del preu que marca la llei, que va ser aprovada en el Parlament de Catalunya el 9 de setembre de 2020. El Sindicat de Llogateres recorda que la llei de regulació "té la funció de detenir l'especulació amb els lloguers d'aquells municipis declarats com a àrees amb mercat d'habitatge tibant". No obstant això, el sindicat confirma que "Desgraciadament, en la majoria dels casos, els arrendadors, les immobiliàries i els portals com a Idealista, Fotocasa o Habitaclia ignoren la nova llei a l'hora d'anunciar un habitatge per a llogar". Com detectar un anunci fraudulent? Perquè un anunci de lloguer sigui legal, aquest ha d'incloure obligatòriament tres dades: En primer lloc, el índex de referència de preu de lloguer, dictat per la Agència de l'Habitatge de Catalunya i que es pot consultar en aquest enllaç. En segon lloc, en l'anunci ha de figurar el import de la renda de l'últim contracte, que es pot sol·licitar a el INCASÒL. Finalment, l'anunci ha d'informar de la superfície útil de l'habitatge, no la construïda, tal com s'indica a la cèdula d'habitabilitat (es pot obtenir una còpia a través de Habitatge). Així doncs, si en un anunci de lloguer s'obvia qualsevol d'aquestes tres dades, o aquests són incorrectes, es tracta d'un anunci fraudulent, segons informa el sindicat. Per a denunciar-ho, cal dirigir-se a la Agència Catalana del Consum, ja que és l'òrgan oficial que té la capacitat per a sancionar els seus anunciants. El Sindicat de Llogateres ha facilitat una guia que qualsevol persona pot seguir per a realitzar la denúncia en nom del Sindicat, que acumula més de 200 denúncies tramitades avui dia.