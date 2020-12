Los tablaos flamencos de Barcelona, en risego de echar el cierre definitivo

Los tablaos flamencos de Barcelona podrían estar a punto de extinguirse debido a la crítica situación que están viviendo a consecuencia de la crisis del coronavirus. Los espectáculos de flamenco llevan cerrados desde el 14 de marzo, aún no saben cuándo van a poder abrir, y temen que la reapertura de sus locales no sea posible hasta la Semana Santa del 2021; una situación que podría ser la ruina del sector en la Ciudad Condal. Hoy en Migdia Cope Catalunya i Andorra hemos hablado con la portavoz de la Plataforma Tablaos Emblemáticos Flamencos, María Rosa Pérez. Con una situación dramática, en la que la mayoría de los tablaos de Barcelona han ido a la quiebra y no han tenido más remedio que echar el cierre --posiblemente para siempre--, los principales locales de Barcelona --el Tablao Flamenco Cordobés, Los Tarantos y el Tablao de Carmen-- se han unido para formar la plataforma Tablaos Emblemáticos para hacer una llamada de socorro a las administraciones públicas y reivindicar que es cultura y no puro entretenimiento u ocio nocturno, como apuntan muchos prejuicios. La plataforma tiene reivindicaciones para el Gobierno de España, como el mantenimiento de los ERTE hasta que la pandemia se supere, la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores en ERTE y medidas para la reducción del precio de las entradas de los espectáculos. Tablaos Emblemáticos no solo solicita ayudas económicas al Gobierno, sino también a las correspondientes Administraciones catalanas para lograr la recuperación de su actividad habitual. Algunas de las reivindicaciones son la cesión gratuita de espacios públicos al aire libre y la esponsorización de un Festival de Tablaos Flamencos de Barcelona.