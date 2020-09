Joaquim Boades: "L'oci nocturn legal és part de la solució, no és el problema"

Joaquim Boades és el Secretari General de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitatsde Restauració i Musicals. Amb ell volem parlar perquè ens consta que tenen la bústia de denúncies de festes il.legals plena: "Sí, és cert. Per desgràcia cada dia rebem més denúncies, i cada vegada hi ha més ofertes de festes il.legals. Amb el tancament de discoteques i la desaparició de l'oci legal, cada vegada hi ha més oferta de festes il.legals, que evidentment no tenen cap mesura de seguretat, no compleixen cap mesura de reducció d'aforament, i obviament la nostra preocupació és màxima. Aquestes denúncies nosaltres les remetem a la Direcció General d'espectacles i també a la Guàrdia Urbana de Barcelona." La situació al sector de l'oci és crítica, de fet no paren d'acumular-se concursos de creditors: "Sí, així és. Els locals van rebent reclamacions judicials de lloguers, etc... i el que fan molts és presentar concurs de creditors. Molts estan intentant aguantar fins al 31 de desembre. Crec que algú amb poder de decisió i amb valentia hauria de fer acceptar i reconèixer que ara mateix és pitjor el remei que l'enfermetat. L'oci nocturn legal té un alt nivell de supervisió, de mesures de distanciament, de reducció d'aforament... això algú hauria de dir que s'han equivocat i s'hauria de recuperar l'oci nocturn legal. Ara mateix el descontrol i la il.legalitat s'han apoderat de la nit. L'oci nocturn legal és part de la solució. De fet si l'oci nocturn es torna a obrir els contagis baixaran, perquè a totes aquestes festes il.legals si que fan que els contagis augmentin. Nosaltres som part de la solució, i no el problema"