Google tanca Stadia

Nvidia Presenta la nova generació de gràfiques

Nvidia ha anunciat la seva nova generació de targetes gràfiques de la sèrie RTX 4000.

Basada en l'arquitectura Ada Lovelace, i amb millores importants en el processament de supersampling per IA i nuclis de ray tracing millorats.

Inicialment Nvidia llançarà tres targetes RTX 4000: la RTX 4080, disponible en dues configuracions de memòria, i la RTX 4090, amb uns 24 GB.

El llançament de les noves RTX 4000 es realitzarà de manera escalonada. En primer lloc, arribarà la RTX 4090 el 12 d'octubre, seguida al novembre per les RTX 4080 en totes dues configuracions.

Les GeForce RTX 4080 i 4090 seran les encarregades d'estrenar DLSS 3, que és capaç de generar imatges escalades completes en lloc píxels individuals, la qual cosa podria augmentar dràsticament la seva velocitat de processament.

Nvidia assenyala que DLSS 3 reconstrueix tres quartes parts del primer fotograma usant DLSS Super Resolution i el segon fotograma complet usant DLSS Frame Generation per a crear un fotograma final reconstruït aproximadament al 85%.





El nou model de PS5 usa un nou Xip de 6 nm

A la fi d'agost Sony va iniciar la distribució d'un nou model de PlayStation 5.

Est equipa una versió millorada del SoC Oberon d'AMD conegut com Oberon Plus, que ha estat fabricat per TSMC seguint un procés de 6 nm (N6). El xip dels dos anteriors models és de 7 nm.

Això ha permès a Sony reduir el sistema de refrigeració del nou model PS5 sense que les temperatures es ressentin. I passar de 7nm a 6 nm poden augmentar la producció d'aquest xip estalviant costos.

Malgrat aquesta reducció en el cost de la consola, la mateixa setmana que el nou model de PlayStation 5 (CFI-1202B) amb Oberon Plus (N6) començava a arribar a les botigues, Sony anunciava un augment de 50 euros en el preu de venda de PS5 i PS5 Digital Edition, que des de llavors es despatxen a Europa (incloent Espanya) a canvi de 549,99 euros i 449,99 euros respectivament.





Google anuncia el tancament de Stadia

Google va presentar Stadia al març de 2019, un servei de jocs en el núvol amb un model híbrid de subscripció i jocs a la carta.

Google va aconseguir oferir un servei de jocs en el núvol que funcionava bé en múltiples dispositius, però la companyia no va convèncer amb el seu model de negoci. Pagar per una subscripció mensual i a més haver de comprar els jocs Amb el temps la subscripció va passar a ser opcional per a jugar a 1080p

Google deixarà d'oferir el servei el 18 de gener del 2023.





Publicat el primer exploit en PS5

S'ha llençat el primer exploit funcional, encara que d'abast molt limitat, per a PlayStation 5.

Amb capacitats molt limitades, està pensat perquè els desenvolupadors provin amb ell i puguin fer enginyeria inversa en algunes parts del sistema.

La versió curta és que la vulnerabilitat només permet llegir/escriure, no carregar i executar cap mena de codi, ni suports ni homebrew.





Samsung i Intel s'uneixen per a oferir ordinadors amb pantalles OLED lliscants

En la conferència Intel Innovation, Samsung Display va ser convidada a l'esdeveniment per a mostrar els seus últims monitors Gaming, va revelar un peculiar prototip de PC amb pantalla OLED flexible que pot "estirar-se" per a ampliar la superfície visible.

Segons el màxim responsable de Samsung, la seva pantalla pot augmentar de 13 a 17 polzades.





