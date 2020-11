FGC i Ecoembes instal.len màquines de reciclatge a les estacions

Avui divendres els Ferrocarrils de la Generalitat i ECOEMBES han presentat a Barcelona les màquines instal.lades en estacions per recompensar per reciclar. Xavier Balaguer és gerent d'Ecoembes a Catalunya, i amb ell volem parlar del tema: "El projecte compta amb més de 100 màquines que s'instal.lem arreu d'Espanya. De moment tenim una a Provença, altre a Plaça Espanya... És una màquina gran, de color groc. La gent pot introduir ampolles a la màquina. Primer et pots haver registrat a la web, i quan introdueixes l'ampolla et sortirà un codi QR a la pantalla. Amb el teu telèfon mòbil el pots escanejar, et reconeix i automàticament se't carrega a la teva bossa, i podras intercanviar aquesta recompensa. El primer pas llavors és baixar-se l'App i registrar-se. Si no estas registrat i tornes un envàs a aquestes màquines, automàticament es dona al projecte solidari que hi hagi en aquest moment. A la màquina podem introduir llaunes i ampolles de plàstic. La idea és posar aquestes màquines també a mercats, centres comercials... de moment hem començat posant-les a centres de transports. I això no és més que recuperar una vella tradició, perquè fa anys a Catalunya tornaves les ampolles i et donaven uns diners. No és exactament això, és una evolució del sistema, el que fa és incentivar al ciutadà per aconseguir augmentar el reciclatge. És un projecte que ha nascut aquí a Catalunya, que portem temps estudiant i veient de quina manera podíem millorar el sistema actual de reciclatge. És un sistema pioner, i segons els nostres càlculs i les proves pilot hem observat que els contenidors de plàstic s'incrementen en un 20%"