Un estiu amb un centenar de petits incendis forestals

Concretament, en aquest període s’han detectat 92 incendis, que han afectat petites superfícies de menys de 0,1 ha de terrenys agrícoles i de matolls, i només el 8% d’aquests ha afectat a zones forestals arbrades. Fins a dia d’avui, l’incendi forestal més important es va produir el dia 30 de juliol, afectant 2,5 ha de superfície del Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat.

L’equip de persones que aquest any integren el PVI, format per 259 persones que amb 93 unitats mòbils, 18 punts de guaita i vuit centres de control, cobreixen un total de 484.813 hectàrees forestals de 273 municipis de la demarcació de Barcelona.

D’acord amb els informes diaris que realitzen l’equip del PVI, d’aquest conjunt d’incendis forestals que s’han produït des del 12 de juny, el 24,68% s’han iniciat als voltants o marges de camins i un 20,78 als marges de carreteres, i el 14,29% s’han iniciat en zones urbanes o d’urbanitzacions.

Per comarques, el Vallès Occidental és la s’hi ha produït més incendis, amb 20, seguida del Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental. Per contra, les comarques amb menys incendis han estat Osona i el Berguedà, amb tres incidències en cadascuna.

El personal d’informació i vigilància que amb vehicles cobreixen 93 rutes per tot el territori, s’ha adreçat a un total de 40.000 persones que es trobaven en camins, àrees de lleure, zones d’aparcament, urbanitzacions, masies i cases de colònies, que han estat informades i previngudes dels risc d’incendi en aquestes zones. Així mateix, l’equip ha detectat diverses accions que no complien amb la normativa de prevenció d’incendis, com barbacoes, amb obligació de tenir mata guspires, o la utilització d’eines que generen guspires. En el 75% del casos, s’ha pogut avisar i persuadir a l’infractor, i en els casos que no ha estat possible s’ha comunicat als Agents Rurals.

Pel que fa a accions de perill detectades per l’equip del PVI, les principals accions fan referència a elements que obstaculitzen el pas en camins o el mal estat d’aquests, així com per arbres caiguts sobre línies de telèfon o desperfectes en la senyalització.

També s’han detectat abocaments de productes inflamables i estat de les zones d’esplai i lleure i revisat els punts d’aigua. Per comarques, les principals incidències s’han detectat al Vallès Occidental i el Baix Llobregat, seguides d’Osona i el Vallès Oriental.

Un programa iniciat l’any 1996

El Pla d’Informació i Prevenció d’Incendis Forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt Penedès i es va estendre l’any 2000 a gairebé tots els municipis amb superfície forestal de la demarcació de Barcelona.

El Pla es realitza en col·laboració amb 273 ajuntaments, 125 agrupacions de defensa forestal, 9 federacions d'agrupacions de defensa forestal i altres administracions per aquest objectiu comú. Aquesta iniciativa forma part del programa de suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal evitar-los i limitar-ne els seus efectes.

L’experiència d’aquestes dues dècades d’existència del PVI evidencia la gran importància que té informar de la normativa de prevenció d’incendis forestals a la ciutadania per tal de disminuir les conductes de risc.

Es constata, doncs, l’efectivitat de la presència de les unitats mòbils d’informació i vigilància per fer-ho possible. És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona vol continuar aquesta línia de suport al territori durant la campanya 2020, proporcionant una informació de qualitat que dissuadeixi pràctiques i/o accions que comportin risc d’incendi forestal.