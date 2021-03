Entren en vigor els nous horaris a la restauració

Avui entren en vigor els nous horaris en la restauració i a més a més, altres mesures que ja havia anunciat la setmana passada el Procicat, com l'ampliació d'aforaments a universitats, gimnasos i el lleure. En el programa d'avui ens enfocarem en la restauració i parlarem amb el senyor Roger Pallarols director del gremi de restauració de Barcelona.

Dóna un respir a la restauració aquesta nova franja horària?

<< No, la veritat és la restauració des de fa un temps, té unes condicions molt restrictives des de ja fa gairebé un any. En aquest temps hi ha hagut tancaments i amb franges completament insuficients per la mínima viabilitat d'un negoci.>>

Hagués estat millor unir la franja del dinar amb el sopar?

<<El concepte d'obrir i tancar, no ajuda a una empresa. Des dels despatxos es prenen decisions que no tenen res a veure amb el que és realment el funcionament d'un negoci. Al dia d'avui el qual correspon és ser madur i adult i afrontar una crisi econòmica sense precedents i estabilitzar el funcionament .>>

La restauració dels centres comercials segueixen tancats.

<<Això és un escàndol des de qualsevol punt de vista. Sota quin criteri es pot discriminar a uns operadors de restauració sense garantir-los la igualtat de tracte respecte a la resta de l'àmbit de la restauració de la ciutat. Estan tancats desè el setzè d'octubre i l'única diferència que hi ha entre un bar i un restaurant d'un centre comercial amb la resta de la ciutat és a qui li paguen el lloguer.>>

La gent s'agafa el menjar per emportar i se'l menja allà mateix, a fora en un banc.

<<El govern no madura i no vol assumir una altra realitat. La ciutadania dóna mostres formes claríssimes d'estar desconfinada, d'haver decidit tirar la seva vida endavant amb totes les precaucions que la pandèmia comporta.>>