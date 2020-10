Els tablaos flamencs denuncien que no estan rebent ajudes d'ençà que van tancar pel coronavirus

La plataforma de tablaos flamencs emblemàtics demana l'ajut i el suport de les institucions després d'estar set mesos tancats a causa de les restriccions imposades per evitar contagis de coronavirus.

La plataforma ha fet saber mitjançant una nota de premsa, que ara mateix els tres tablaos emblemàtics de Barcelona estan patint un tracte discriminatori per part de les administracions. Denuncien que, després de tancar el mes de març per la pandèmia i més tard per l'ordre dictada per la Generalitat, el govern català no ha dedicat ni la més mínima dotació a indemnitzar o ajudar aquest sector cultural, i ni l'Ajuntament ni el govern central han deixat de recaptar ni un euro d'impostos.

Els tablaos també consideren discriminatori el tracte que estan patint en comparació amb l'hostaleria, que ara ha hagut de tancar 15 dies i ja té sobre la taula mesures compensatòries.

La plataforma reivindica que els tablaos són un dels valors patrimonials culturals de Catalunya i que Barcelona ha estat sempre una de les capitals mundials del flamenc. En aquest sentit els tablaos emblemàtics consideren que aquests espais de cultura i creació de l'art flamenc són necessaris per a la continuïtat i la supervivència d'aquesta expressió cultural i també són enclavaments socials, de trobada i d'intercanvi, unes escoles o universitats flamenques que, si bé no són acadèmiques, sí que mantenen la cultura viva.

La plataforma vol enaltir aquest valor patrimonial del flamenc català i demana a l'Administració més implicació per mirar de sobreviure a aquests moments de crisi creada per la pandèmia.