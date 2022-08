Deixa't Prendre el Pèl. Aquesta iniciativa solidària va sorgir en 2016 a partir d'un cas de càncer infantil del municipi de Cambrils. Aquest fet va promoure que l'impulsor d'aquesta iniciativa, el barber cambrilense Javi Torrente i un grup de barbers, busqués col·laboració a l'Ajuntament de Cambrils i va néixer “Deixa't Prendre el Pèl”, i des de llavors s'han recaptat més de 96.000€, que s'han destinat íntegrament a projectes relacionats amb el càncer infantil i amb la ENACH.

El proper diumenge, 18 de setembre, de 10 a 14h, en el Port de Cambrils, participaran més de 50 professionals de la barberia i de la perruqueria que tallaran i pentinaran el cabell. També hi haurà professionals de l'estètica que realitzaran la manicura i massatges.



A més, es comptarà amb serveis de perruqueria canina per a posar guap@ la teva mascota, el Club de Rem Cambrils que realitzarà passejos amb barca pel Port de Cambrils i els Cop de Cap (grup de timbals) que actuaran per als presents.



Totes les persones que participen en l'esdeveniment el fan altruistament. El mateix diumenge en el Port, trobaràs llocs solidaris, photocall, música en directe, servei de bar, entre altres serveis.



Existeix la possibilitat de demanar cita prèvia per als serveis de barberia, perruqueria, estètica, passejos amb barca, fent reserva de cita prèvia a través de la web www.deixatprendreelpel.com.



Ens pot seguir en les xarxes a través d'Instagram @deixatprendreelpel.oficial ja través de Facebook Deixa't Prendre el Pèl.



L'esdeveniment “Deixa't Prendre el Pèl” té una doble finalitat:



Sensibilitzar a la població cap a una malaltia que afecta especialment nens.

Donar a conèixer l'ofici de la barberia i del món de l'estilisme que està cada vegada més reconegut.





Els fons recollits aniràn a parar a; Fundació Aladina, Fundació Projecte realitat millorada ,Fundació Bosch i Projecte de l'àrea de oncologIa i hematologIa pediàtrica Vall Hebron