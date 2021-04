El cribratge massiu de la UdG arrenca amb 1.200 voluntaris inscrits de tota la comunitat educativa

La Universitat de Girona (UdG) ha iniciat aquest dijous un cribratge a gran escala, amb més de 1.200 registres per a detectar casos de coronavirus asimptomàtics. Avui és el segon dia des que Salut va iniciar ahir la seva primera projecció a la Universitat de Catalunya a Lleida. José Antonio Donaire, vicepresident de comunicació de la UdG, ha insistit que la mesura està dirigida a membres de la comunitat universitària que han visitat personalment els campus de Barri Vell i Montilivi: "Estem intentant evitar que la gent acudeixi explícitament a la universitat per aquestes proves perquè promouran la mobilitat, i nosaltres només volem aturar aquest tipus de moviment", va dir.

Tot i això, Donell va recordar que el servei de cribratge estava disponible per a tots els alumnes residents a Girona, no necessàriament matriculats a la UdG. El subdirector va assegurar que a més de realitzar proves d'asimptomàtic i determinar si hi ha una defensa contra la COVID-19 en l'organisme, el cribratge amb PCR i anticossos també ajudarà a "saber quines mesures hem d'augmentar o considerar", ja que va dir. que diuen els joves La infecció s'està produint amb més força. Al mateix temps, Ester Fages, responsable d'Atenció Regional Contínua i Urgent (ACUT), va comentar positivament el desenvolupament del primer dia i ha assenyalat que "hi ha cua, però és àgil".

Entre els que van participar en la projecció d'avui es trobaven professors, investigadors, personal administratiu i de servei i estudiants. Entre ells, hi ha més de 17.000 persones en el sector educatiu (15.338 estudiants, 1.347 professors i investigadors i 606 personal administratiu i de serveis). La projecció tindrà una durada de tres setmanes i es realitzarà dos dies a la setmana. La prova es realitzarà al campus de Montilivi aquest dijous i divendres, i el dispositiu serà traslladat a campus de centre històric de Girona la setmana que ve, i de nou a Montilivi en la tercera setmana.