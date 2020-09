"De Conakry a Barcelone", el nuevo disco de la guineana Nakany Kanté

Hoy os queremos hablar de Conakri, la capital de la República de Guinea, donde viven más de 2 millones de personas. Y una de ella es Nakany Kanté, con quien queremos hablar hoy. Y es que la música de Nakany va a estar pronto entre nosotros. El 8 de noviembre formará parte de la programación del CurtCircuit. Su música es una mezcla de instrumentos musicales propios de nuestra cultura catalana, con otros instrumentos de Guinea. Con ella hemos querido hablar de su música y de qué nos vamos a encontrar en ese concierto: "Es una música que surge de mi corazón, de mi alma y de mi pensamiento. La verdad es que yo hasta cuando estoy triste compongo música, siempre mezclo la melancolía, la tristeza y también la alegría. La vida es una esperanza, y es lo que necesitamos ahora mismo". Le hemos preguntado a Nakay cómo empezó en el mundo de la música: "De pequeña ya me gustaba la música, pero nunca pensé en dedicarme a ello. De hecho yo quería ser doctora. Pero un día vi a una cantante guineana que me gustó mucho, allí en mi pueblo, y allí me dije que yo quería cantar. Pero allí no tenía ninguna oportunidad, y cuando llegué a Barcelona ,hace nos 10 años , monté una banda y empecé. Estos 10 años han significado mucho en mi vida. Me han pasado muchas cosas buenas, he viajado mucho, y todas mis canciones vienen de esas experiencias, algunas que me han pasado en África y otras aquí en Barcelona. La vida es una mezcla. Creo que mi estilo es muy mío, muy personal. Lo hemos creado con el corazón, con total libertad, y creo que todo eso se refleja en este disco"