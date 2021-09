Cap a on va el turisme a Catalunya?

Coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, diversos moviments socials de Barcelona han aprofitat la data per denunciar el "turisme massiu". "La nostra ciutat s'ha convertit en un parc temàtic i un aparador", ha dit la investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització, Joana Bregolat.

En la mateixa línia, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) han anunciat que faran una contracimera a la conferència internacional 'Future of Tourism World Summit', que se celebrarà a Barcelona els dies 26 i 27 d'octubre i on es posarà sobre la taula el debat sobre el turisme post pandèmia. "No podem tornar a rellançar un model caduc", ha dit Reme Gómez en nom de l'ABDT.

Sota el títol 'Propostes per al canvi de model de territoris turistitzats', la contracimera pretén fer ressò de "tot allò que comporta de negatiu" el turisme. "No serveix de res posar paraules boniques, al final és posar noves paraules al que ja teníem abans per tornar al model prepandèmic", ha criticat Gómez.

En la mateixa línia, Maria García, de Zeroport, ha assegurat que la trobada internacional "és una operació de màrqueting" per fer "una neteja de cara" de la indústria turística.

Després de tot, les diverses entitats han criticat que es porti a debat el futur de la ciutat "sense comptar amb els veïns i veïnes". "El model turístic el pateix la ciutadania", ha dit Anna Menéndez, de la FAVB. Així mateix, han demanat "transparència" per saber d'on venen els diners que paguen el cost de la cimera internacional.

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Zeroport i el sindicat Kellys de Barcelona ja han anunciat que participaran en la contracimera, que probablement es farà al Borsí, al barri Gòtic, segons han informat des de l'organització. Durant els dies 26 i 27 d'octubre en aquest espai es faran diferents trobades a les tardes. "Participarem de la cimera per posar el dret a l'habitatge al centre", ha assegurat la portaveu de la PAH, Lucía Delgado.

Per la seva banda, des de Zeroport, Maria García, ha assegurat que el model turístic "ha transformat la ciutat en una franquícia de fons voltors". La investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització, Joana Bregolat, que també ha participat en la presentació, ha criticat que l'objectiu de la cimera "és perpetuar un model que va en contra de la vida".

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de turisme i la seva situació amb el professor de la facultat de turisme de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire (àudio).