Berta Sala actuarà a la Sala Luz de Gas el dia internacional de la dona

El dia 8 de març és el dia internacional de la dona i es celebra de moltes maneres una d'elles serà el dia 11 a la Sala Luz de Gas amb la Berta Sala, Magali Sare, Carolina Labau i l'Alba Careta, totes elles actuaran juntes amb motiu del dia internacional de la dona. Ens dóna tots els detalls d'aquest concert la Berta Sala.

Felicitats perquè ets finalista dels premis d'Enderrock a l'artista revelació.

Berta S. << Moltes gràcies, estic molt contenta i si em voleu votar en aquesta última ronda, endavant!>>.

Ha passat un any de la publicació del teu últim CD amb composicions pròpies, quina valoració fas de tot plegat?

Berta S. << Tinc la sensació que fa molt de temps, però que encara és com si fos un nou treball perquè estat molt aturat tota l'escena musical i hem pogut fer pocs concerts, ara estem tancant gira per aquest estiu i sembla que estan sortint coses, a la meva pàgina web Bertasala.com aniré publicant tots els concerts que es vagin tancant.>>.

Portes un bon ritme, finalista d'Enderrock i presentant encara l'últim disc.

Berta S. << Són molts anys picant pedra, de ben petita vaig començar a tocar el piano i he anat seguint, no ho he deixat mai de fer això d'ençà que tinc catorze anys. A aquella edat ja tenia claríssim que volia dedicar-me a cantar i he anat seguint tots els passos que he pogut i he tingut l'oportunitat gràcies a la meva família de poder fer ara el que m'agrada.>>.

Què trobarem en el concert del dia 11 a la Sala Luz de Gas?

Berta S. << Farem una nova versió de la cançó" Sola" per reivindicar l'assetjament que patim les dones pel carrer. Aquesta cançó la presentarem a la Sala Luz de Gas dins de festival "Som aquí">>.