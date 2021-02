La baguette, candidata a ser patrimoni inmaterial de la humanitat

Avui en Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de la BAGUETTE amb Andreu Llargués ,president del gremi de flaquers de la provincia de Barcelona. Poc hi ha més francès que el seu pa de baguette. Tot un símbol de la vida diària dels francesos, immortalitzat al cinema, reconegut i copiat a tot el món. Ara el govern de Macron el presenta com a candidat a Patrimoni Immaterial de la Unesco. Si la pizza napolitana ja ostenta aquest títol, per què no el pot tenir aquest conegut aliment?

Molts es pregunten on està la seva màgia. Sembla ser que en la seva senzillesa: un pa fet de farina, aigua, sal i llevat que ha de tenir entre cinc i sis centímetres d'ample, tres o quatre d'alt, vuitanta-cinc de llarg i un pes entorn dels 250 grams. El 98% dels francesos ho menja diàriament, més de 6 mil milions de baguettes surten a l'any de les fleques. Al costat de la Torre Eiffel, és un dels principals símbols francesos segons els artesans.

La baguette -un símbol molt lligat a la cotidianeidad dels francesos, a més d'una de les varietats de pa més populars del món- podria convertir-se en Patrimoni Immaterial de la UNESCO, o almenys així pretenen aconseguir-ho els representants del sector al país gal. La Confederació de Forners Francesos considera que és necessari protegir-la, ja que cada vegada és més habitual trobar-se versions industrials congelades en les fleques, i escassegen les opcions artesanals i de bona qualitat. Per això, han presentat una sol·licitud perquè la baguette s'agregui al llistat de l'agència de l'ONU, en el qual la pizza napolitana figura des de 2017. Els representants del sector compten amb un còmplice poderós, el mateix president de França Emmanuel Macron, qui fa un parell d'anys va declarar que que "la baguette és l'enveja del món sencer", i que "s'ha de preservar l'excel·lència i l'experiència", d'aquí que "calgui incloure-la en la llista de patrimoni". No obstant això, primer ha de superar als altres dos rivals de l'oferta francesa que pretenen formar part del prestigiós llistat: les teulades de zinc de París i el festival del vi Biou d’Arbois de la regió del Jura.