El tribunal suprem considera delicte difondre imatges que afectin greument a la intimitat d'una persona

La Sala Segona del Tribunal Suprem considera que comet un delicte de descobriment i revelació de secrets de l'article 197.7 del Codi Penal qui difon imatges obtingudes amb el permís de la víctima que afecten greument a la seva intimitat. El tribunal confirma la condemna al pagament d'una multa de 1.080 euros imposada a un home que va enviar des del seu telèfon mòbil una foto d'una amiga nua, que prèviament ella mateixa li havia enviat, al company sentimental d'aquesta sense el seu consentiment. En aquesta sentència, el tribunal es pronuncia per primera vegada sobre l'article 197.7 del Codi Penal, introduït després de la reforma de 2015. L'esmentat article estableix que es castigarà amb una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a dotze mesos a què, sense autorització de la persona afectada, difongui, reveli o cedeixi a tercera imatge o gravacions audiovisuals d'aquella que hagués obtingut amb la seva anuència en un domicili o en qualsevol altre lloc fora de l'abast de la mirada de tercers, quan la divulgació menyscabi greument la intimitat personal d'aquesta persona. La Sala afirma que l'obtenció de les imatges o gravacions audiovisuals que, en tot cas, de produir-se amb l'aquiescència de la persona afectada, pot tenir molt diferents orígens. "Obté la imatge, per descomptat, qui fotografia o grava el vídeo en què s'exhibeix algun aspecte de la intimitat de la víctima. Però també obté la imatge qui la rep quan és remesa voluntàriament per la víctima, valent-se per a això de qualsevol mitjà convencional o d'un programa de missatgeria instantània que operi per xarxes telemàtiques", subratllen els magistrats.

Parlem amb Carlos Carretero, advocat.