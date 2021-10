La tercera dosi de la vacuna arriba el 25 d'octubre per a majors de 70 anys

S'ha parlat molt de la necessitat o no d'administrar una tercera dosi de la vacuna contra el Coronavirus. Hi ha països que ja ho han començat a fer i altres que encara no han donat llum verda a aquesta nova punxada. A casa nostra ja tenim data : Serà a partir del 25 d'octubre quan es començarà a administrar la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid19 a les persones de més de 70 anys. Aquesta tercera dosi es posarà quan faci sis mesos que es va rebre la pauta complerta. Aquesta dosi de reforç serà de Pfizer o Moderna, i per parlar-ne ha vingut a “La Linterna” el doctor Moraga Llop, que és pediatra i vice president primer de la Associació Espanyola de Vacunologia, que ens explica: “Hi ha dos coses que hem de tenir clares sobre aquesta tercera dosi. Per una banda, està la dosi adicional que s'aplica a les persones que tenen un problema al seu sistema immune. Aquesta dosi s'incorpora a les dues primeres. Un altre concepte seria la dosi de reforç, que és aquesta que s'ha autoritzat a posar, però no s'ha dit a qui s'ha de posar, això ho decidiran les autoritats sanitàries. S'ha vist que la tercera dosi dona una bona resposata inmunitària, però són els diferents països els que han de decidir. Ara mateix no disposem de suficient evidència científica per posar una tercera dosi a tota la població. Això pel que fa a Pfizer, la vacuna de Moderna està encara en fase d'estudi, tot i que tot fa pensar que sí acabarà aprovant-se com a tercera dosi. Ara les autoritats sanitàries han dit que començaran a partir del 25 d'octubre amb persones de més de 70 anys. Serà aquesta una gran ocasió per vacunar de la grip al mateix temps, ja hi ha assajos clínics que demostren que es poden posar les dues vacunes alhora”