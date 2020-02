És tan perillós el coronavirus de Wuhan?

Es creu que s'exagera una mica sobre el coronavirus, hi ha una alerta, ja que en un país hi ha molts casos d'una malaltia nova i que evidentment la majoria de la població no està immunitzada, i per tant en el cas que ens vingués el coronavirus, tenim altres possibilitats de contagiar-nos. Això no és perquè la malaltia es transmeti molt de pressa, sinó perquè som molt susceptibles, ja que mai hem estat en contacte amb aquest virus, no tenim defenses per protegir-nos. L'alarma bé perquè tenim massa informació, ja que com la malaltia s'està estenent, ens preguntem que ens podrà passar a nosaltres. El nombre de víctimes mortals deixades per l'epidèmia de coronavirus a la Xina ja supera el miler i se situa en 1.017, després que s'hagin registrat 108 morts més en les últimes 24 hores, la quantitat més alta en un sol dia des que va començar el brot al desembre.

Els contagiats sumen 42.714, un augment de 2.490. El salt és molt inferior al registrat un dia abans, quan el nombre d'infeccions havia crescut en més de 3.000 casos. Des d'avui dimarts la malaltia causada pel coronavirus es diu Covid-19.

Fora de Hubei, la província focus de la crisi, els nous casos són 341 i registren el seu setè dia consecutiu de descens. Els pacients donats d'alta des del començament de l'epidèmia sumen 4.009 persones, després que aquest dilluns es declaressin recuperats a 727 malalts.

El coronavirus pot provocar pneumònia amb símptomes com a febre alta, tos seca, mal de cap i dificultat per a respirar. El seu període d'incubació medi és de tres a set dies, amb un màxim de 14. Els científics xinesos han apuntat que és possible el contagi durant la incubació. En principi, el virus no és una malaltia més greu amb símptomes semblants a la grip, tot i que un 15% evoluciona malament.

Parlem amb Dra. Anna Vilella, servei de medicina preventiva de l'hospital clínic.