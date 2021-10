SomImprescindibles: La importància de les entitats socials en la lluita contra la Covid-19

Des de l'inici de la pandèmia, les entitats socials han estat a primera línia de l'emergència i han acompanyat i ajudat a moltes persones en situació de vulnerabilitat. La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que representa 35 federacions i grans organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes, ha llançat la campanya “Èrem necessàries, ara #SomImprescindibles”, per tal de reivindicar el paper essencial de les entitats socials a l'hora de donar resposta a la crisi de la Covid. En concret, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials per poder cobrir necessitats bàsiques, de les quals un 30% mai ho havia fet abans, cosa que demostra la duresa de la crisi. Els professionals i voluntaris d'aquest anomenat “tercer sector” són els autèntics protagonistes de la campanya #SomImprescindibles. Gràcies al treball i al comprimís de moltes persones, s'ha aconseguit triplicar les ajudes a l'alimentació, duplicar les d'habitatge i, en definitiva, convertir-se en la xarxa de suport de milers de persones que estan en una situació de màxima vulnerabilitat perquè han perdut la feina i s'han quedat sense ingressos. La campanya estarà en marxa fins al 7 de novembre posant el focus en els àmbits més afectats per la Covid-19: Alimentació, habitatge, treball, bretxa digital, suport a l'autonomia personal i salut mental, i també en els col.lectius més colpejats pel Coronavirus: Infància, joves, dones, persones grans, persones migrades i persones amb discapacitats. Podeu trobar més informació al web www.somimprescindibles.cat COPE Catalunya és un dels mitjans col.laboradors en la difusió d'aquesta campanya.