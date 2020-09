Sindicats d'educació convoquen vaga a l'ensenyament públic el 9 i el 15 d'octubre

CGT Ensenyament i el Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC SPS) convoquen vaga el 9 i el 15 d'octubre. Els sindicats criden tot el personal de l'ensenyament públic a sumar-s'hi -també les llars infantils municipals- i amenacen amb convocar-ne més si no es resolen les seves peticions.

Acusen el departament d'Educació de "manca de planificació" i d'utilitzar un llenguatge "fals", com ara creació de grups "estables". Entre altres, demanen la reducció de ràtios fins a 10-15 alumnes a primària i un màxim de 20 a secundària, incrementar plantilles, dotar les escoles de personal sanitari, proveir del material de protecció necessari (com mascaretes FFFP2 i gel) i substituir el personal vulnerable.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Xavier Massó, portaveu d'ASPEPC-SPS, i en aquest sentit, ha criticat la "precarització" del sector docent i cita com a exemple les substitucions que s'estan incorporant als centres així com la situació de les embarassades, "completament desprotegides", i les persones que tenien un nomenament assegurat de cara el setembre i l'han perdut per estar de baixa per la covid.

Situació a secundària

Xavier Massó, secretari general de Professors de Secundària, ha denunciat que als instituts no hi ha distància de seguretat i hi ha aules de secundària de 40-45 metres quadrats amb 38 alumnes. "No hi ha cap prescripció ni de distància de seguretat ni de ràtios", ha afirmat, apuntant que la situació als instituts és "caòtica".

Les mesures vigents, ha indicat, són "erràtiques" i estan "sobreexposant" l'alumnat, el professorat i la resta de personal a un risc de contagi "innecessari i evitable".

Per tot plegat, ha advertit de més convocatòries de vaga si el departament d'Educació no corregeix un rumb que consideren "erràtic".

Mesures concretes

Per tot plegat, els sindicats exigeixen la reducció de ràtios fins a 10-15 alumnes a primària; un màxim de 20 a secundària; i a escoles bressol 5 per lactants, 9 per caminants i 15 per grans. A més, incrementar plantilles, substituir el personal vulnerable i dotar cadascun dels centres amb personal sanitari.

També demanen proveir del material de protecció necessari. Lamenten que a Catalunya no s'hagin fet PCR al professorat i que les mascaretes arriben amb el curs començat i són del tipus higièniques.

Davant d'això, reclamen mascaretes FFFP2, gel hidroalcòholic i pantalles i també incrementar el pressupost per a la neteja i desinfecció.

A més, recullen en les seves peticions l'exigència de tancar grups al primer contagi, amb proves a tot el grup i docents, i tancar un centre al tercer contagi, amb proves a tot el centre, a més d'un protocol de sancions si hi ha conductes que atempten contra la salut.

Segons els sindicats, hi ha casos de docents d'un grup amb alumnes positius impartint classe. "No hi ha unes directrius clares de què s'ha de fer en cada cas", ha apuntat Massó.

Per últim, reclamen un permís retribuït no recuperable per a treballadors amb menors al seu càrrec en situació d'espera de resultat de PCR, aïllament o quarantena.