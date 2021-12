Saps d'on ve la mel que compres ?

Un 30% de la mel que es consumeix a Espanya s'importa de la Xina. Tot i això és impossible trobar un pot de mel etiquetat com a original de Xina. Associacions de consumidors i agricultors han denunciat que s'està amagant la veritable procedència de la mel que consumim. Avui parlem del cas del Joan Maria Llorens, apicultor d'Alcover que fa un temps que va decidir deixar de vendre a grans superfícies per distribuir els seus productes a través de cooperatives o directament als consumidors. Aquest apicultor explica que un quilo de mel produida per ell i venuda directament al consumidor té un preu d'aproximadament 10 euros, mentre que un quilo que es pugui trobar al supermercat pot sortir a meitat de preu: “Fa ja anys que importem mel de la Xina, però sense posar-ho a les etiquetes, i nosaltres lluitem perquè el consumidor pugui veure clarament d'on ve la mel que consumeix. Actualment això no passa, la mel pot ser en un 51% espanyola i en un 49% xinesa, i es pot barrejat en un bidó a Portugal, o a Rumania, que són països que importen més mel. A partir d'aquí es pot fer un altre barreja, fins que finalment la mes és pràcticament tota xinesa, s'envasa a un altre país, entre tota aquesta barreja de països, finalment la Xina no apareix a la etiqueta, a llei d'aduanes permet que s'amagui. El que hem de pensar és que la mel de quilòmetre zero és un producte de la terra.La indústria compra barat mels mediocres i molt barates, i el que fa és amagar la procedència, perquè la gent no és tonta i sap triar quina és la mel que vol. A les equiquetes podem veure si és pasteuritzada, si està barrejada, si és de països diversos... el que aconsellem els apicultors és comprar mel de proximitat, mel fresca, una mel amb propietats terapèutiques, i de bona qualitat.