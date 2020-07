La relaxació de mesures al Segrià no alleuja a l'hostaleria

Les terrasses de Lleida han obert a primera hora d'aquest dijous tot i que en principi no podien fer-ho fins a les 16h. Aquells que han sortit a comprar o passejar aprofitant les temperatures més agradables del matí no han dubtat a asseure-s'hi, després de 15 dies tancades.

Tots celebren que comenci a obrir l'hostaleria però coincideixen també a demanar que ho pugui fer a l'interior, amb limitacions d'aforament com a d'altres punts de Catalunya, perquè "a l'estiu, a Lleida, no es pot estar al carrer".

Aquesta setmana està previst que les temperatures arribin i fins i tot superin els 40 graus. La majoria de comerços, per la seva banda segueixen rebent clients amb cita prèvia fins que no es faci oficial que poden obrir amb un 50% d'aforament.

La responsable de les Perfumeries Júlia de Lleida, Divina Pena, espera que, amb l'obertura de les terrasses, la gent s'animi més a sortir al carrer. "Aquests dies hi havia molts dubtes, la gent no sabia si podia venir a comprar o no", explica, perquè s'havia de fer amb cita prèvia i a la tarda "fa molta calor" i algunes botigues estan tancades, lamenta. "Ja era hora que comencessin a obrir", celebra, perquè "a Lleida hi ha casos, com a altres llocs i no entenc perquè sembla que siguem el pitjor de Catalunya", lamenta.

"Continuem sent dels més restrictius d'Espanya i Europa" explica Ramón Solsona, secretari general de la federació d'hostaleria de Lleida," Veient com van les coses i les decisions que s'estan prenent, estem passant de la resignació a la indignació." afirma.



Una bona part dels comerços estan molt tocats, "No tornaran a obrir persianes entre un 30% i 40% dels negocis. Salut no ha contemplat les altes temperatures a l'hora d'obrir terrasses, aquest horari ens pot ser útil a primera hora del matí i després a partir de les deu de la nit.

A més l'estiu és una època baixa a Lleida i la Generalitat aconsella no sortir." ens diu Ramón Solsona.



"El govern ens ha parlat de 4 milions d'euros però no és una quantitat consistent. No, no estan buscant cap mena de mesura pal·liativa." conclou el secretari general de la federació.