Qui es pot vacunar i qui no?

Un dels països que porta més avantatge és el Regne Unit, que va començar amb la seva vacunació el passat 8 de desembre. Malgrat tot, va haver-hi una minoria de persones que va presentar reaccions al·lèrgiques a la vacuna.

Així mateix, un informe del JCIV (Comitè Conjunt de Vacunació i Immunització en anglès), així com un altre presentat per la FDA nord-americana, indiquen els grups de risc que han d'evitar posar-la-hi.

Els menors de 16 anys



De moment, la vacuna de Pfizer no s'utilitzarà en els menors de 16 anys. Això es deu al fet que hi ha poca informació en l'ús de les dosis en els adolescents, així com cap dada en els nens més petits.

La vacuna, per tant, només es podrà administrar a aquells nens que presentin un risc extrem de malaltia o exposició a ella, amb resultats greus, com poden ser els nens amb discapacitats neuronals, segons l'informe britànic.



Immunodeprimits i problemes de coagulació



El JCIV assegura en el seu informe que aquelles persones «que clínicament són extremadament vulnerables, tinguin algun grau d'immunosupressió o siguin immunodeprimides» no es posin la vacuna, perquè «és possible que no responguin bé a ella».

D'altra banda, les persones amb problemes de coagulació o que prenguin algun tipus d'anticoagulant tampoc han d'injectar-se la vacuna, ja que és contraproduent l'administració la injecció *instramuscular, «tret que el benefici superi el risc potencial», segons l'informe que va publicar Pfizer de resultats de la vacuna al Canadà.

Embarassades



Les embarassades tampoc hauran de vacunar-se. El motiu és la falta de dades i conclusions per a garantir la seguretat en aquest grup de població. Així mateix, es recomana a les dones que no sol·licitin la vacuna si creuen que poden estar embarassades o que ho vagin a estar tres mesos després de la primera dosi.

Reaccions al·lèrgiques



Tan sols uns dies després de començar a vacunar al Regne Unit, dues persones van presentar reaccions al·lèrgiques. De manera recent, un article de la revista «Science» assenyala al polietilenglicol (PEG), un compost que porta tant la vacuna de Pfizer, com la de Moderna. És un compost que s'ha inclòs per primera vegada en vacunes, si bé es troben en alguns altres medicaments.

El PEG pot provocar anafilaxia, una reacció que pot causar erupcions, caiguda de la tensió arterial, dificultat per a respirar i taquicàrdies.

Fàrmacs per immunitzar en proves

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, metge i investigador de la UOC i la universitat de Leicester, i, a part del tema sobre qui es pot vacunar i qui no, li hem preguntat sobre el nou fàrmac que està provant la farmacèutica Grífols que immunitzaria contra la Covid-19 immediatament.

"És molt interessant perquè va per un altre camí. El que no tenim actualment són fàrmacs que ens ajudin a combatre al virus" explica Macip "fins ara tots els fàrmacs que s'han provat tenen efectes bastant pobres. La idea dels anticossos és interessant i s'ha proposat de diferents maneres. En definitiva es tracta d'administrar anticossos de manera directa que es pot aplicar a persones que estiguin greus per a ajudar-les." ens diu l'investigador "Fins ara els anticossos que s'han administrat són monoclonals i no han donat uns resultats espectaculars, els que prova *Grífols són diferents." Conclou Salvador Macip.