Moderna anuncia que la seva vacuna contra la covid-19 té una eficàcia del 94,5%

La farmacèutica Moderna han anunciat que la seva vacuna contra la covid-19 ha demostrat tenir una eficàcia del 94,5%, segons els resultats preliminars dels assajos clínics a gran escala.

Mentre aquestes proves en humans continuen el seu curs, els resultats preliminars indiquen que la vacuna protegeix de la covid-19 en la majoria dels casos després de la segona dosi, segons la companyia nord-americana.

Moderna ha afirmat que no s'ha detectat cap problema de seguretat "significatiu". La farmacèutica planeja demanar l'autorització d'emergència per comercialitzar la vacuna "en les pròximes setmanes”.

L’estudi provisional s’ha basat en l’anàlisi d’una mostra de 95 pacients dels 30.000 participants de l’assaig clínic. A l’anàlisi, 90 dels pacients que van rebre el placebo es van contagiar, en canvi, del grup de pacients vacunats, només se’n van contagiar cinc. És per això que les dades preliminars han confirmat que la vacuna té una eficàcia del 94,5%.

La mostra incloïa 15 adults majors de 65 anys i 20 participants que s’identifiquen de diverses comunitats (12 hispans o llatins, 4 negres o afroamericans, 3 asiàtics i 1 multiracial).

L’anàlisi preliminar “suggereix eficàcia i seguretat en tots els grups avaluats” i no informa de cap risc per la salut. De fet, una revisió dels possibles efectes adversos ha indicat que la vacuna era “generalment ben tolerada”. Tot i això, la farmacèutica ha anunciat que “l’eficàcia de la vacuna pot canviar” a mesura que s’acumulin més casos a l’anàlisi final.

Basant-se en aquestes dades provisionals de “seguretat” i “eficàcia”, la farmacèutica Moderna té la intenció de presentar una autorització d’ús d’emergència amb la Food Drug Administration dels Estats Units en les pròximes setmanes.

Per ara, no es preveu que la vacuna Moderna estigui disponible fora dels Estats Units fins a l’any vinent. La companyia va anunciar que tindria 20 milions de dosis a punt per enviar als EUA i que esperava fabricar entre 500 i 1.000 milions l’any següent per enviar a la resta del món.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Daniel López Acuña. epidemiòleg i exdirector d'acció sanitaria a situacions de crisi de l'OMS. "Hay que ser muy prudentes con estos anuncios, hay que esperar a que están publicados los resultados y cumplidos los protocolos de homologación" explica López Acuña "son buenas noticias pero, ya vimos la semana pasada con el anuncio de Pfizer, que obedecía más a una especulación en bolsa. Tenemos que ir con mucha cautela ante anuncios que puedan tener detrás o un calendario político o económico, aún cuando tengan una base de realidad las investigaciones". afirma l'epidemiòleg.

Ser realista és "cumplir con los protocolos de prevención que tenemos y, yo creo que, si todo va bien, de cara a la primavera podremos contar ya con vacunaciones, creo que ese es un calendario realista". Conclou l'epidemiòleg Daniel López Acuña.