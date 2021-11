La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 5 novembre

Aquest són els temes que hem tractat avui a La Linterna a Cope Catalunya i Andorra;





Fer reformes a casa, més car i amb més esperes.

El desabastiment que va començar en l´automoció afecta ara a d´altres sectors com el de la construcció.

President de Constructors d´obres de Catalunya. Josep Gassiot.

Sabies que si escoltes música a més de 80 decibels pots patir lesions a l´orella interna?

El soroll ja és el segon factor de contaminació que fa més mal a Europa .

Doctor Manuel Bernal,President de la Societat Espanyola de otorrinolaringologia i cap d´otorrinolaringologia de l´Hospital Clínic,

Els nous caganers que arrasaràn aquest nadal .Desde el “Juego del Calamar” Pere Aragonès, Isabel Díaz Ayuso fins al Youtuber Ibai Llanos.

Com es habitual cada any per aquestes dates ,la figura del Caganer als pessebres catalans tornen a ser protagonistes.

Mar Alós, Escultor de caganer.com

Per què tenim sempre els peus freds?

Algunes afeccions o problemes de salut poden fer que tinguem els peus freds constantent. En general tenim poca cura de la salud dels peus.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Marta Ruiz ,Directora de l´Institut del peu.