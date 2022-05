La Linterna a Cope Catalunya i Andorra 26 maig 2022

Les burilles de cigarreta actualment són noticia en l´agenda política de la prevenció i gestió de residus de Catalunya. De fet , és un del residus anuals més abundants en la brossa dispersa d´entorns naturals i urbans i pot causar greu impacte ambientals, econòmics i de salut pública. La Agència Catalana de residus aposta per instal.lar uns dipòsits de cigarretes al carrer.

Rosa García , Directora General de REZERO.

Quasi un 60% dels autònoms ha incrementat el preu de productes o serveis per l´inflació. El baròmetre d´ ATA assenyala que dos de cada tres treballadors per compta propi no s´han recuperat de la pandèmia.

Lorenzo Amor Presidente de ATA. Federación de trabajadores autónomos.





Ja es pot tenir la T-10 integrada al mòbil i a la nova targeta T- Mobilitat. La T- Casual es pot fer servir des d´aquest dimarts amb la targeta quen tots els usuaris hauran de tenir a la tardor de l´any que ve.

Mercedes Vidal, Portaveu de la Plataforma per el Transport Public. PTP





Els jutges de Pau, una figura històrica , en perill. El Departament de Justícia vol blindar-ne l´existència davant les oficines de mediació que vol crear el Govern. Quina ès la seva funció?





Jordi Albareda Cañadell, Degà del Col.legi de l´Advocacia .

