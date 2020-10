Les Terres de l'Ebre reconegudes entre les cent millors destinacions sostenibles del món

L'associació Global Green Destinations ha reconegut la marca turística Terres de l'Ebre com una de les 100 millors destinacions turístiques sostenibles del món per cinquè any consecutiu, fent valdre les qualitats mediambientals de la marca. Des del Patronat de Turisme de la Diputació agraeixen el reconeixement i aposten per seguir potenciant el turisme sostenible al territori ebrenc. Amb el reconeixement, les Terres de l'Ebre formen part de la guia que impulsa l'entitat de turisme responsable.

Aquests dies se celebren els Global Green Destinations Days, un congrés en línia on es debaten i es posen en comú experiències d'èxit arreu del món.

La Global Green Destinations té com a objectiu "crear eines i plataformes per donar suport a les destinacions en la millora de la sostenibilitat i la qualitat, i fer-ne promoció pública". Els guardons a les 100 millors destinacions del món pretenen enfortir el perfil dels indrets seleccionats en el sector "del turisme responsable i verd".

Albert Folch és adjunt a la direcció del patronat de turisme de terres de l'Ebre de la Diputació de Tarragona.



Això és el fruit d'un treball i d'una planificació que no és d'avui per demà, sinó a llarg termini.

Albert: Exacte, això no és casualitat, ve de tota una feina que ve de l'activitat turística a les terres de l'Ebre. Primer va ser el Parc Natural del delta de l'Ebre, després el Parc Natural al massís dels ports, el riu i molts altres espais naturals protegits, un total del 35% del territori està protegit.

Aquest és el cinquè any consecutiu que rebeu aquest reconeixement?

Albert: Sí, aquesta associació Global Green Destinacions, el que és donar suport per la millora de la qualitat, sostenibilitat i visibilitat de la destinació. Ens interessa molt participar amb ells per intentar que ens incloguin. Cada any hem presentat la candidatura i per sort estem inclosos. És una feina continua, és a llarg termini, s'ha de treballar la sostenibilitat, hi ha molts objectius que marca l'organització mundial de turisme i en aquest cas, nacions unides.

A què ens referim quan parlem de destinació sostenible?

Albert: Vol dir contactar treballadors del territori, tenir cura de tots els recursos i com s'utilitzen, és a dir, les energies, comes treballa el tema de l'aigua, la llum, la brossa...tots aquests elements es tenen en compte i es valoren.

Com es conserva tot això?

Albert: Nosaltres el que procurem és que hi hagi el màxim de cooperació, planificar i fer la feina conjunta, que és la millor manera perquè tot avanci.

De cara al turista és una promoció per atreure a més gent?

Albert: Reforça molt si estàs en un llistat en què ets una de les millors destinacions turístiques sostenibles del món. Nosaltres ja ens ocupem d'explotar aquest reconeixement per reforçar el nostre missatge.