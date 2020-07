L'associació d'empreses de desinfecció alerta d'intrusisme en el sector

Arran dels rebrots que s’estan produint en diversos territoris de l’estat espanyol, ADEPAP alerta que només les empreses professionals especialitzades, aquelles que estan registrades al ROESB (Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides), garanteixen que les desinfeccions del virus que provoca la Covid-19 es fan de manera efectiva i segura. “Les nostres empreses estan registrades al ROESB i compten amb tècnics formats que són els únics que poden fer servir els productes viricides d’ús professional especialitzat” explica Quim Sendra, president de l’associació.

“Aquests coneixen quin és el producte més adequat, en quines concentracions s’ha d’aplicar i de quina manera han de treballar en funció de cada espai sobre el que actuen. És un procés d’una certa complexitat”, afirma.



De fet, per clarificar que una desinfecció s’ha fet de forma professional especialitzada, segura i amb garanties, “ADEPAP ha volgut anar més enllà i, com a suma als requisits que ja compleixen les empreses membres de l’associació, vam elaborar un protocol específic, anomenat Procediment de desinfecció de superfícies i espais (ambiental) per SARS-CoV-2”, explica Sendra, “que apliquen els nostres associats”.



“Seguir aquest protocol és un requisit imprescindible perquè l’empresa de desinfecció pugui disposar d’un segell de qualitat promogut per ADEPAP que l’acredita per fer actuacions relacionades amb l’eliminació ambiental i en superfícies del coronavirus en establiments, empreses o altres espais com vehicles o habitatges”, diu el president d’ADEPAP.



I és que “netejar no és el mateix que desinfectar. I no realitzar correctament les desinfeccions implica que, en cas de virus i bactèries, aquests continuïn presents en les superfícies mentre el qui ha contractat el servei té una falsa sensació de seguretat”, explica el president d’ADEPAP.



Així com la neteja és molt important i imprescindible, les desinfeccions són la clau per eliminar el coronavirus. “Hi ha productes aprovats pel Ministeri de Sanitat que poden ser efectius en l’àmbit domèstic”, explica Sendra, “però en espais d’ús comunitari o amb rotació de persones, especialment en espais tancats, la millor garantia és comptar amb empreses inscrites al ROESB”, insisteix.

“Òbviament, cadascú pot fer el que li sembli més convenient, però estem davant d’un veritable problema de salut pública i és necessari actuar amb la màxima professionalitat i especialització i poder transmetre aquesta seguretat als clients, usuaris i treballadors”.