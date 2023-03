“Hoonine”, el nuevo proyecto de Carmen Alarcón

Hoy en “La Linterna” hemos podido conversar con Carmen Alarcón, una cantante, compositoria y productora a la que conocemos por el nombre de AA Mamá. Una mujer especial, de una gran sensibilidad y fuerza, como su proyecto, que lleva por nombre “Hoonine”. Huye de la banalidad y de lo superficial. Ella misma nos explica sus inicios: “Llevo bastante tiempo haciendo música, componiendo y produciendo, pero el proyecto que presento ahora, “Hoonine”, nace durante la pandemia, un momento en el que yo entro en una situación en la que se liberan muchos factores de mi vida que me permiten tener más tiempo y empiezo a componer y producir con un ordenador, cosa que no había hecho antes, y así descubrí un nuevo mundo de sonidos, y me metí de lleno en la producción. Lo que compuse era un refugio de lo que estaba pasando, de todo el caos que había fuera.” Carmen mezcla la electrónica, el pop minimalista... se juntan muchas cosas en su nuevo trabajo: “La etiqueta con la que más me identifico es la del pop, y también electrónica minimalista, creo que todo se relaciona. Las redes para mi son una especie de luz y sombra muy interesante. Tiene una parte negativa, pero también conectan a la gente, aprendemos muchas cosas, y yo siento que hay que sacarles partido, nunca podría haber llegado donde estoy ahora sin tener las redes sociales y aprender todo lo que he aprendido”.