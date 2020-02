El gremi de restauració demana una rebaixa d'impostos per compensar les pèrdues del Mobile

La cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) per la por al brot de coronavirus tindrà un impacte econòmic negatiu en els sectors que normalment es veuen beneficiats per la fira. És el cas de la restauració, els taxis, i la hotelería, que han informat sobre els diners que deixaran d'ingressar a causa de la no celebració del congrés de mòbils. El Gremi de Restauració de Barcelona ha xifrat en fins a 25 MEUR les pèrdues econòmiques per la cancel·lació del Mobile World Congress, que s'havia de celebrar a Barcelona entre el 24 i el 27 de febrer. El president del Gremi, Pere Chias, ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que aquesta és una valoració inicial però que durant aquest dijous celebraran reunions per acabar de quantificar l'impacte. Chias ha explicat que tenien l'esperança que el congrés se salvés, més encara davant la "solvència contrastada" de les garanties ofertes als organitzadors, també sanitàries. "No entenem per quin motiu a la resta d'Europa es fan esdeveniments semblants", ha apuntat. El Mobile és públic i notori, és una injecció importantíssima econòmica a la ciutat de Barcelona, més de 500.000 d'euros, 40.000 destinats als bars i restaurants i per tant, essent la millor setmana de l'any i en plena temporada baixa, fa que aquesta cancel·lació sigui una notícia molt dolenta, ja que el Mobile és un esdeveniment que ajuda a l'economia de la ciutat en aquests mesos de menys activitat i ingressos.

Parlem amb Roger Pallarols, gremi de restauradors de BCN.

