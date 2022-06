La fórmula perfecta de la cervesa

Si hi ha una activitat que ens podem permetre ara a l'estiu, amb la calor que fa, és seure a la terrassa d'un bar i prendre'ns una cervesa fresqueta. Però, no és una activitat que podem realitzar a la lleugera, ja que hi ha regles que hem de respectar sí o sí en cas de voler beure-la en condicions òptimes. Ens explica quines són en Miquel Àngel del Castillo, productor de la cervesa "Clandestina" a Montferri: "l'aventura de fer la meva pròpia cervesa neix amb un grup d'amics, pel fet que aquest producte ens acompanya gairebé sempre. A Catalunya són grans bevedors de cervesa i, a més, el clima ajuda a fer que es conservi millor. Els bars, per això, de vegades cometen errors sobre com servir-la correctament: per exemple, he vist com en alguns establiments la servien amb gel o amb la copa totalment gelada. En aquest darrer cas sembla correcte, però només amb que estigui ben freda aconseguirem extreure tota la qualitat del producte. Fer cervesa no és difícil si tens el mitjans adequats. Ara mateix no és difícil aconseguir aquests mitjans per a produïr-la. Només són necessaris 4 ingredients principals, que són l'aigua, el cereal, la malta (que ha estat elaborada prèviament) i el llúpol, que aporta el toc amarg tan característic. A més, aquest últim ingredient té una característica que no molts saben, i és que té propietats que conserven la cervesa. Seguidament, s'afegeixen al gust tota mena d'aromes perquè el seu gust sigui únic i inigualable. A l'any, produïm al voltant de 40000 litres. Sembla molt, però és una producció petita dins del sector. És cert que aquests darrers anys s'han establit a Catalunya moltes marques de cervesa. És important diferenciar entre marques de cervesa i cerveseres, perquè del darrer grup només n'hi ha 100 a tot el territori. Costa viure del negoci de la cervesa; és un mercat molt nou i el consumidor encara ha de conèixer el producte. A nosaltres ens costa un pèl més, ja que la nostra seu és a Montferri, on només viuen 150 persones".