FECASARM acusa a salut de criminalitzar l'oci nocturn quan ara mateix està tancat

La patronal Fecasarm ha acusat aquest dimarts el Departament de Salut de criminalitzar l'oci nocturn a les xarxes socials quan ara mateix està tancat.

Es refereix al "Riscòmetre covid-19" que ha publicat amb cinc nivells d'exposició a la covid-19, incloent en el més alt una imatge que sembla una pista de ball d'una discoteca on es veu un DJ punxant i el públic amb mascareta i sense guardar la distància de seguretat.

Fecasarm ha demanat explicacions al Departament de Salut perquè aclareixi a que es refereix amb aquesta imatge i perquè la retiri, ja que les discoteques estan tancades.

A la Linterna Catalunya hem parlat amb Joaquim Boadas, portaveu de FECASARM "Si fos una festa il·legalsignificaria que Salut veuria normal la celebració d'aquestes activitats". explica Boadas.

Boadas diu que "la situació del sector està molt malament, no podem obrir, se'ns està aplicant un criteri molt diferent a altres sectors." comenta "Una discoteca pot obrir sense problemes amb taules i cadires. Una sala de concerts pot obrir fins amb un 70% de la seva capacitat i *nosotors no." protesta el portaveu de la patronal.



Les ajudes tampoc arriben comenta FECASARM "Sense ajudes, sense contemplacions per part de l'administració. Estem pendents si es prorroguen els *ERTOS o no. És com si les famílies del nostre sector no necessitessin ingressos per a viure"

"L'allargament dels ERTOS no són la panacea" explica Joaquim Boadas "hi ha una necessitat d'ajudes als lloguers, ja hi ha empresaris que han rebut un requeriment de desnonament, la situació realment és desesperant" conclou el portaveu de la patronal de l'oci nocturn.

Els efectes en l'economia de la Covid-19 estan sent molt profunds i amb uns efectes que, sembla ser, es prologaran bastant més.