Un estudi de la UB relaciona l'obesitat amb la irregularitat en els àpats del cap de setmana

Un nou estudi de la Universitat de Barcelona (UB) conclou que la irregularitat en els horaris dels àpats durant els caps de setmana, que els autors denominen eating jet lag, podria estar relacionada amb un augment en l'índex de massa corporal (IMC), una fórmula que relaciona el pes amb l'alçada per determinar si es té un pes saludable. Aquests resultats es van obtenir independentment de factors com la qualitat de la dieta, el nivell d'activitat física, el jet lag social, és a dir, la diferència en els horaris de son durant el cap de setmana o el cronotip, que és la predisposició natural a un determinat horari de son i vigília. Segons els investigadors, es tracta del primer treball que demostra la importància de la regularitat en els horaris dels àpats per controlar el pes, i podria ser un element a tenir en compte com a part de les pautes nutricionals per prevenir l'obesitat. S'ha arribat a la conclusió, investigant la diferencia dels canvis d'horaris de son i quin era l'impacte sobre l'índex de la massa corporal.

En els últims anys s'ha demostrat que el cos assimila de manera diferent les calories en funció de l'hora del dia, de manera que, per exemple, dinar o sopar tard s'ha relacionat amb un risc més alt d'obesitat, aquesta diferència té a veure amb el nostre rellotge biològic, que organitza temporalment l'organisme per assimilar i metabolitzar les calories que consumim durant el dia.

En l'estudi, realitzat en una població de 1.106 persones joves, de divuit a vint anys, a Espanya i Mèxic, s'han analitzat la relació entre l'índex de massa corporal i la variabilitat en els horaris dels àpats el cap de setmana respecte a la resta de dies. Els resultats indiquen que canviar els horaris dels tres àpats durant els caps de setmana està associat a l'obesitat. El impacte més gran sobre l'IMC es produiria quan tenim una diferència d'horaris de 3,5 hores o més.

Parlem amb Fernanda Zerón, estudiant del programa de nutrició i almentació i investigadora de la UB