Els mossos és jubilaràn als 59 anys

Avui l'Imma Viudes ens parla sobre:

-Els mossos podran prejubilar-se des dels cinquanta-nou anys a partir de 2021.

Els membres del cos de Mossos d'Esquadra podran prejubilar-se des dels cinquanta-nou anys a partir de 2021, arran de l'acord que han signat aquest dimecres els sindicats i la Conselleria d'Interior de la Generalitat, han informat el Departament i el sindicat Sap-*Fepol a Europa Press. La portaveu de Sap-*Fepol, Imma Viudes, ha explicat que s'aplicarà un sistema similar al que empren les policies municipals, pel qual els membres del cos rebran una "bonificació" respecte a l'edat de jubilació que estipuli la llei en funció de la seva antiguitat.

-Els companys d'USC Esplugues van detenir el passat dia 11 dos homes del robatori a un bar de Sant Vicenç dels Horts amb la sostracció de les màquines i pel robatori d'una furgoneta on hi havien col·locat les màquines

-Són eficaços les batudes policials en el metre?

L'ofensiva policial contra els carteristes del metre de Barcelona s'ha intensificat en els últims mesos. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional actuen coordinats per a pressionar als lladregots. L'objectiu és que els lladres sentin l'alè de la policia en el clatell en tot moment i, en cas d'ordres judicials pendents, detenir a aquests delinqüents reincidents.

-Detinguts a Barcelona cinc homes en el marc d'un dispositiu conjunt per desmantellar quatre punts de venda de drogues al barri del Raval

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desplegat aquesta tarda un ampli dispositiu per desactivar quatre punts de venda des d'on es distribuïen drogues. S'han tapiat tres pisos i un altre s'ha pogut retornar al seu propietari. En el marc d'aquest operatiu també s'ha actuat sobre un club cannàbic no registrat que s'ha precintat i dos homes han quedat en situació d'investigats per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.