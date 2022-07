Els comerços no troben personal experimentat

Segons l'enquesta de Pimec Comerç que mostra que gairebé la meitat dels petits comerços han tingut dificultats per a trobar mà d'obra qualificada durant el primer semestre del 2022. Parlem amb el seu president, AlexGoñi, sobre el que això suposa: "el món del comerç és diferent laboralment a altres activitats. Treballem dissabtes, diumenges... També hem notat que la Covíd ha fragmentat als joves entre 25 i 35 anys a no estar lligats a una activitat laboral, sinó que prefereixen la llibertat d'experimentar nous camps i empreses. Com no passen el temps suficient en una empresa, no adquireixen els mecanismes i l'experiència suficient per a ser prou eficients. Dos de cada tres comerços no aconsegueixen als professionals que necessiten. Sembla que la gent prefereix enfocar-se més a la jornada de quatre dies i tracta d'escapar-se del sector serveis. Nosaltres no podem permetre'ns no treballar els caps de setmana perquè són els dies on recollim la principal font d'ingressos. És evident que hi ha formes de dosificar la jornada laboral, com ara fer torns o dissenyar una bona plantilla, però, malauradament, això suposa un encariment del producte i, per tant, del consumidor... Així que no ho tenim fàcil. Hi ha qui diu que si no s'aconsegueix gent és perquè s'han d'apujar els sous... Però encara fent-ho, manca personal. És més un canvi d'estil de vida que no pas una qüestió monetària. Òbviament, segons la productivitat que tinguem podrem pujar-los més o menys. Considero que, si es fa, no afavoreix el rendiment del negoci ni de l'atenció econòmic. Tampoc és lògic que paguem més per una persona que no està especialitzada. Tanmateix, estem gaudint d'un bon estiu i que, segurament, vagi a millor. Aquest és el primer estiu lliure després de dos limitats i que, a més, s'ajunta amb un estalvi de les famílies dels temps de confinament. Esperem que continuï aquesta alegria perquè serà bo pel sector."