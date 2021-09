Els Bombers adverteixen que aquest any es batran tots els rècords de rescats a la muntanya

El cap de setmana que acabem de deixar enrere ha estat un cap de setmana negre pel que fa a rescats i accidents a la muntanya. Només en dos dies els Bombers i el seu grup especialitzat de rescats han hagut de fer una vintena d’actuacions a la muntanya, entre les quals s’ha de lamentar la mort d’un excursionista a la Pica d’Estats. Per desgràcia, aquest augment d’actuacions s’ha convertit en una constant i, si les xifres continuen a aquest ritme, podríem parlar d’un any de rècord de rescats; una situació que fa mesos que els Bombers i la seva divisió de muntanya estan denunciant..Alfons Esterlich, sergent del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat ha explicat al que cada cop més persones volen fer activitats per a les quals no estan preparades.L’expert en rescats alerta que cal certa experiència i tenir en compte els riscos de la muntanya abans d’iniciar les activitats. N’hi ha de molt bàsiques, com per exemple evitar que se’ns faci de nit si no estem preparats per afrontar-ho.

"La muntanya és un ofici que s’ha de guanyar amb experiència i també amb situacions de risc. Ara tenim el recurs molt fàcil de demanar ajuda per mòbil; això ha fet molt mal" Alfons Esterlich sergent de la unitat GRAE