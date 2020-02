La educació 360, educar al llarg de la vida

Amb aquest nou espai de reflexió i aprenentatge s'engega un procés de treball compartit entre tècnics municipals d'educació per desenvolupar habilitats i capacitats amb l'objectiu que la visió de l'Educacio360 s'estengui tant en la gestió municipal com al territori. És a dir, una visió de l'educació per promoure més oportunitats educatives amb equitat i connectar temps i espais educatius. Al llarg de 7 sessions i fins al juny del 2021 una trentena de tècniques d'educació d'ajuntaments de més de 20.000 habitants de Barcelona, adherits a Educació360, es capacitaran per traslladar als seus municipis aquesta nova visió de l'educació.

Durant la seva intervenció, Alfredo Vega va destacar que «s'inicia un viatge compartit entre la Diputació i els ajuntaments per tal de generar als municipis nous aprenentatges amb una mirada d'Educacio360». Vega va subratllar la importància d'una bona formació per aconseguir no només l'èxit professional, sinó també el personal al llarg de la vida, i com amb un índex preocupant d'abandonament escolar, que se situa a Espanya en un 17%, s'ha de treballar de manera molt intensa per revertir aquest índex i sobretot per garantir «l'equitat entre la ciutadania en l'accés a l'educació, perquè un dels grans problemes que es dóna en l'educació és precisament la desigualtat en l'accés a aquesta educació». I va afegir com s'ha de treballar en «la corresponsabilitat compartida, aprofitant la riquesa de tot el territori per garantir la igualtat».

D'aquesta manera, el mes vinent de març es constituirà la Comunitat 360 per a l'impuls d'ecosistemes educatius locals amb els ajuntaments que formen part de l'Aliança Educació 360.

Parlem amb Alfredo Vega, diputat d'educació de la DIBA.