Dos taurons es deixen veure a la costa catalana

Arriba l'estiu i, a molts, ens encanta anar a la platja. Som conscients de la presència de meduses en aquesta època de l'any, però, el que no sospitàvem, va ser el que va succeir el passat cap de setmana a Catalunya. A la platja de l'Arenal, de l'Hospitalet de l'Infant, es van veure dos taurons (un d'ells de 3 metres). Per sort, es va establir el protocol al moment i tothom va sortir de l'aigua ràpidament. Parlem amb l'experta Silvia Giral, membre del Centre de Recuperació d'Animals Marins, qui ens va explicar que: "és normal que hi hagi taurons al Mediterrani. De fet, n'hi ha moltes espècies que hi habiten. Hem de començar a pensar que al nostre mar hi ha molts animals dels que ens pensem. Hem de ser conscients que no actuen com veiem als cinemes. Són animals molt tranquils i respectuosos i, és més, nosaltres no som part de la seva alimentació, així que generalment passen de nosaltres. En cas que ens trobem un, els hem de tractar amb el respecte que es mereixen, però mai amb por. Es fàcil dir-ho, però el cert és que imposen molt. Hem de tenir que en compte que, als registres els registres d'atacs en humans s'han produït per situacions desafortunades, com ara que estiguessin molt a prop d'una zona de cria de taurons o, simplement, perquè notessin la por que esmentava abans. Els taurons no són gairebé conscients de l'atac, per ells és un acte reflex. El tauró blau, que és l'espècie de la qual es van descobrir dos exemplars a l'Hospitalet de l'Infant, és nombrós al Mediterrani. Tenen una mida molt elevada, poden mesurar fins a 6 metres. Són de les espècies més porugues del nostre mar, ja que, quan veuen qualsevol element que no identifiquen, s'allunyen ràpidament. El motiu pel qual els van veure des de la costa és perquè les seves cries les deixen prop d'allà. Tota aquesta informació és important per a tenir respecte envers la nostra fauna i així, prenent consciència, preservar-la."