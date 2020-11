La Diputació de Barcelona presenta l'estratègia per a la reactivació social en el context COVID

La Diputació de Barcelona ha presentat avui la seva estratègia per a la reactivació social en aquest context de la Covid-19.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la diputada de cohesió social, ciutadania i benestar de la DIBA, Lluïsa Moret, que ens ha explicat les mesures presentades per ajudar als ajuntaments a afrontar la crisi social provocada per la pandèmia. Aquests són els punts:

• 4.300 noves persones grans usuàries de la línia 900 d’atenció telefònica creada durant el mes de març per atendre a persones no usuàries del servei de teleassistència i oferir una atenció i suport permanent sense necessitat de realitzar cap instal·lació tecnològica.

• 22.217 Targetes Moneder d'Impacte Social targetes repartides a 126 Ens Locals de la Província i 5 Entitats Socials que donen cobertura a més 77.000 persones. Durant l'any 2020 s'ha produït un increment de demanda de targetes respecte els anys anteriors d'un 151%.

• 1.850 expedients nous del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH), oberts aquest 2020 fins a 30 d'octubre, pràcticament la mateixa xifra que amb tot el 2019 quan l'any passat ja va donar-se un increment de demanda del 39€ respecte l'any 2018. El total des de que es va obrir aquest servei al 2012 es de 10.713 famílies que han sol·licitat el servei.

• 11.300.000€ destinats a municipis de la província de Barcelona per fer front a despeses socials extraordinàries provocades per la pandèmia COVID-19 (despeses d’alimentació, d’allotjament de persones sense sostre i famílies vulnerables, lluita contra violència masclista i reforç dels serveis de SAD) entre març i desembre del 2020.

• 6M d’euros destinats a reforçar les plantilles professionals dels serveis socials, l’atenció a la infància i adolescència en risc, el reforç dels agents de l’espai públic i la lluita contra les violències domèstiques.

• Pressupost 2021 que prioritza la despesa social: 23M d’euros per finançar serveis socials bàsics i altres programes socials dels municipis

• La COVID 19ha tingut uns efectes devastadors en el sistema sanitari, econòmic i social, agreujament de les desigualtats socials i de les situacions d’emergència socials entre els ciutadans/es.

La diputada explicava que "Cal fer front a una nova realitat social, cal actualitzar el discurs i les eines per abordar les polítiques socials des dels municipis, per fer front als nous reptes socials com són l’organització social de les cures," afirma Moret "l’emergència alimentària i habitacional, la digitalització, la segregació social i residencial, les violències masclistes, la convivència en un context de creixent desigualtat, o els reptes de la prevenció de la salut." Conclou.