La Diputació de Barcelona posa en marxa un programa per estalviar en la factura de la llum

Com reduir la factura de la llum, l'aigua i el gas? És una necessitat urgent per a prop d'un 10% de les llars catalanes, aquelles que declaren que no es poden permetre mantenir la temperatura adequada a casa. I més encara per l'1% que alguna vegada s'ha quedat sense suministrament, per no poder pagar una factura. Amb aquestes dades a la mà, la Diputació de Barcelona ha començat un programa d'auditories a les llars més vulnerables per ajudar-los a pagar menys en energia. Hem parlat del tema amb la diputada de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social Lluïsa Moret: “És la quarta edició d'aquest projecte, un projecte molt transversal, treballem amb l'àrea d'habitatge i l'àrea de medi ambient. Identifiquem quines són els famílies vulnerables, que són les que reben aquesta auditoria. Des dels serveis socials dels municipis s'identifiquen aquestes famílies, a les quals se'ls ofereix aquest servei. Si elles estan d'acord un equip es desplaça al seu domicili, amb un professional expert en eficiència energètica. S'estudien les característiques de la llar. Es fa un informe amb recomanacions a les famílies. S'han instal.lat, per exemple, més de 60.000 elements tècnics als domicilis per millor l'eficiència energètica. Però es fan moltes més coses: Es pot acompanyar a la família a fer el tràmit administratiu de demanar un bonus social, canviar el seu contracte amb la companyia per fer-lo més adient a la potència que necessita, o molts altres temes. I amb tot això s'ha conseguit reduir una mitjana de 250 euros a l'any en les factures de llum, aigua i gas. Si sumem totes les auditories que hem fet, hem estalviat gairebé un milió d'euros. És una despesa energètica i econòmica, però també és un estalvi en emissions de gasos, és a dir, també és bo pel medi ambient”