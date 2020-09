Dia Mundial de l'Alzheimer

Avui és el dia mundial de la lluita contra l'Alzheimer. La medicina ha avançat molt en els tractaments però hi ha moltes preguntes que encara estan sobre la taula. D'on ve, com ve i si algun dia es podrà fer prevenció d'aquesta terrible malaltia que tot apunta pel simple envelliment de la societat que anirà a més. La fundació ACE presenta la campanya "Regala memòria 2020" per sensibilitzar a la societat sobre aquesta malaltia, l'Alzheimer. Per parlar d'això i de sobre les noves tècniques per lluitar contra la malaltia tenim a la Carla Abdelnour, cap adjunta d'assajos clínics de la fundació ACE.

La societat està suficientment sensibilitzada davant de l'alzheimer?

Carla: Penso que sí que hi ha sensibilització, cada vegada és una malaltia més freqüent i es diagnostica més,el que sí que és cert, que fa falta una mica més d'educació sobre les diferents etapes perquè encara existeixex la imatge del pacient en una fase molt avançada i nosaltres el dia d'avui veiem que la malaltia es pot diagnosticar en fases molt lleus quan la persona encara és independent en les activitats de la seva vida diària llavors això és una tasca que com especialistes hem d'educar a la població per intentar fer prevenció, detecció precoç i fer el diagnòstic l'abans possible.

Amb la detenció precoç es pot tractar d'alguna manera per endarrerir el màxim l'aparició dels efectes més durs de la malaltia?

Carla: Algunes mesures de prevenció que nosaltres recomanem des de les diferents societats com la societat espanyola de neurologia i la catalana de neurologia que han demostrat disminuir la progressió de malaltia amb certes mesures com 'exercici físic, una dieta saludable i una estimulació cognitiva. Si les persones realitzen aquestes tres mesures en general es pot disminuir bastant. També tenint en compte els factors de risc cardiovasculars o cerebrovascular. No hi ha tractament curatiu en aquesta fase però sí que podem començar prendre aquestes mesures per endarrerir l'aparició.

La població al nostre país estan més envellida i és normal que cada vegada es detectin més casos d'Alzheimer. En quin moment podem sospitar que podem tenir la malaltia?

Carla: Els símptomes poden ser molt variats al principi. El símptoma més freqüent és la falta de la memòria recent. Però pot passar per moltes causes, nosaltres recomanem que quan una persona nota que el seu rendiment en general no és igual al d'abans, davant del dubte, el millor de tot és fer una avaluació cognitiva, sobretot a partir dels 65 anys que és quan creix el risc.

Hi ha algun tipus de medicaments que ens podien ajudar a lluitar contra l'Alzheimer? O tindrà cura algun dia?

Carla: Hi ha tractaments aprovats però per la fase de demència, tracten els símptomes i rellenteixen la progressió de malaltia però malaltia segueix el seu rumb. Lamentablement avui en dia no hi ha cap tractament que freni per complet la malaltia. Estem 100% segurs de què en un futur hi haurà un tractament per aquesta malaltia.

Com afecta aquesta pandèmia als tractaments de l'alzheimer?

Carla: Durant els mesos de l'estat d'alarma que vam estar confinats, els pacients es van veure amb majors dificultats per accedir als sistemes de salut. I també se'ls hi dóna prioritat als pacients amb covid, en aquest sentit sí que han afectat moltíssim als nostres pacients. Per aquest tipus de pacients és molt important que segueixin la seva rutina perquè això els hi dóna seguretat i per ells és molt més fàcil recordar-ho tot.