Compres directes a les botigues i el 98% dels comerços oberts, l'Espai Gironès reobre en fase 2

L'Espai Gironès ha reobert les portes del centre comercial aquest dimarts amb el 98% dels establiments en funcionament.

La regió sanitària de Girona va entrar ahir en fase 2, però era festiu tant a Girona com a Salt.

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, ha destacat que durant tot el dia hi ha hagut una afluència constant de compradors que han anat al centre comercial des de primera hora del matí. "Han vingut a comprar més que a voltar, cosa que ja va bé per garantir les mesures d'higiene i seguretat", ha destacat Jordà. Altres centres comercials de la demarcació com El Corte Inglés de Girona o el Gran Jonquera Outlet and Shopping de la Jonquera (Alt Empordà) també han reprès l'activitat aquesta setmana.

"Hem tingut gent ds de primera hora, ben bé des de dos quarts de deu del matí", ha afirmat el gerent de l'Espai Gironès que subratlla que aquesta afluència constant a evitat que es formessin aglomeracions. "La gent ha anat arribat de forma ordenada i responsables, posant gel a les mans, guardant la distància de seguretat sempre que ha estat possible i duent tots mascareta", ha remarcat el gerent que assegura que estan "contents" amb aquest primera dia de reobertura.

L'Espai Gironès ha reobert amb el 98% dels establiments en funcionament i després d'haver fixat un protocol de seguretat per garantir les mesures d'higiene i sanitàries per evitar la propagació de la covid-19.

Per garantir que no se sobrepassi el 30% d'aforament, el centre comercial monitoritza cada quart d'hora els clients que n'entren i en surten. Tant a peu com en cotxe. L'aforament màxim està limitat a 4.300 clients.

A més, han habilitat portes d'entrada i de sortida i han marcat un circuit de "compra segura" amb fletxes a terra que marquen l'itinerari.

També han instal·lat tòtems i panells digitals que informen de les mesures de protecció i a dins el centre comercial hi ha fins a cinc punt on es reparteixen guants i mascaretes (és obligatori portar-les) i arreu del recinte hi ha fins a 56 dispensadors amb hidrogel. A més, el servei de neteja és constant i han reforçat la desinfecció.

Segons ha explicat Jordà, aquest primera dia han notat un canvi d'hàbits en els clients: "Ve molta gent que va directa a comprar, cosa que ja ens interessa perquè la filosofia es que els usuaris no es quedin a les zones comunes". El gerent sosté que "en general" el sistema de gestió de cues ha funcionat, tot i algun moment de més afluència a alguna botiga concreta que ha format cues a l'exterior. "Demanem que es respecti el metre i mig de distància, i no hi ha més problema", ha detallat.

Restaurants oberts

Aquest dimarts han obert el 98% dels comerços. Segons Jordà, entre demà i dissabte tots reprendran l'activitat. "Creiem que hi havia moltes ganes de comprar", ha apuntat Pau Jordà que remarca que han superat la previsió inicial, sobretot als restaurants. Cap, explica, ha arribat al límit del 40% de l'aforament però han transmès a la gerència que han tingut més clients dels que esperaven.

"Podem fer una valoració positiva per ser el primer dia i venint de 80 dies tancats, estem contents", ha conclòs el gerent.