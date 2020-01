El “child grooming” la cara fosca de tik tok

L'aplicació de vídeos musicals de 15 segons Tik Tok va ser la quarta aplicació social més baixada l'any passat, però aquest és un any complicat per a la xarxa xinesa. A l'abril la plataforma va ser multada amb 5,7 milions de dòlars per recopilar dades de nens, la sanció civil més elevada mai imposada per la Comissió Federal de Comerç en un cas de privacitat de menors. El 60% dels usuaris té entre 16 i 24 anys, encara que es creu que poden haver-hi individus més joves.

Entre vídeos musicals, duets i reptes resulta difícil avorrir-se en una xarxa amb tantes opcions creatives i amb un llenguatge més propi de les generacions Z i posterior, ja que segons els experts a Tik Tok hi ha adolescents, preadolescents i nens. Un dels problemes d'aquesta xarxa, és la dificultat de verificar la veritable edat dels usuaris, però es veu agreujat per l'alt percentatge d'usuaris menors que fan servir aquesta xarxa.

Una vegada iniciada la sessió, es poden començar a publicar vídeos d'un mateix que després veuran altres usuaris, qualsevol dels quals podrà enviar un missatge a l'autor del vídeo directament. En el ciberespai hi trobem agressors i víctimes on els pederastes poden accedir i contactar amb menors perquè saben que és una xarxa molt utilitzada per aquests, i es coneix com a child grooming. El child grooming consisteix en una sèrie d'actituds i actuacions enganyoses per part d'un adult per obtenir la confiança d'un menor d'edat i aconseguir favors sexuals.

Parlem amb Marc Balcells, Professor dels Estudis de Criminologia de la UOC.